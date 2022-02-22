اتولدت وهموت ممثل.. كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك |فيديو

فيديو الفنان كريم الحسيني على صفحته بفيسبوك انهالت عليه التعليقات الداعمة من متابعي الفنان كريم الحسيني الذي ظهر منذ عدة أيام يبيع قهوة ومشروبات ساخنة للمارة في الشارع بسبب انعدام عروض الاشتراك في أعمال فنية خلال الفترة الماضية.

فيديو الفنان كريم الحسيني الجديد الذي أعقب فيديو ظهوره يبيع قهوة للمارة علق عليه قائلا: "بشكركم من كل قلبي على مشاعركم النبيلة والدعم وكل الدعوات الحلوة اللي جاتلي".

وللمزيد حول فيديو الفنان كريم الحسيني الجديد ورسالته للجمهور بعد ظهوره يبيع قهوة للمارة في الشارع بسبب انعدام عروض العمل في التمثيل شاهد الفيديوجراف التالي: