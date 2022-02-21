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رئيس التحرير
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«مأخدتش حاجة».. فاطمة عيد تتبرأ من طبيب الكركمين بعد حبسه بتهمة النصب|فيديو

الفنانة فاطمة عيد
الفنانة فاطمة عيد

علقت الفنانة فاطمة عيد على واقعة القبض على طبيب الكركمين الصيدلي أحمد أبو النصر ، والحكم بحبسه سنتين ونصف بتهمة النصب، قائلة: «الإعلان ده مش معمول إمبارح  دا اتعمل من خمس سنين». 

القبض على طبيب الكركمين

وقالت فاطمة عيد في مداخلة هاتفية  خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» : «الناس لما قالت ليه تشاركي في إعلان الكركمين؟ قلتلهم  خلاص وقّفوه بطريقتكم وأنا ماخدتش فيه أسود ولا أبيض أصلاً  كنت رايحة عشان جوزي عنده خشونة في رجليه للعلاج عند الدكتور أحمد أبو النصر لشراء الكركمين». 

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وأضافت فاطمة عيد في معرض تعليقها على واقعة القبض على طبيب الكركمين : «لما رُحنا طلبوا مني أعمل إعلان للمنتج وعملته بلا مقابل من خمس سنين وتم علاجه بالفعل من خشونة الركب». 

وألقى رجال مباحث المصنفات، القبض على طبيب الكركمين الصيدلي أحمد أبو النصر، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

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وجرى ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين ، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

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وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وللمزيد حول تصريحات فاطمة عيد على واقعة القبض على طبيب الكركمين وحبسه شاهد الفيديوجراف التالي:

طبيب الكركمين أحمد أبو النصر فاطمة عيد القبض على طبيب الكركمين الكركمين

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