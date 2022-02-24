ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت ريم البارودي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الزيتي، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.



ويُعرض حاليا للنجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.