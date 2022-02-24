عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. علي الحجار يتحدث عن أخيه الراحل مع منى الشاذلي

صدى البلد

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم المطرب الكبير علي الحجار ونجله المطرب أحمد الحجار، في أول ظهور تليفزيوني لهما معا بمشاركة فرقتيهما الموسيقيتين، في تمام التاسعة مساء، على قناة cbc.

 

يقدم الضيفان خلال حوارهما مع الإعلامية منى الشاذلي، عددا من الأغاني الشهيرة، ويشارك أحمد الحجار بالعزف في بعضها على البيانو، إذ يغنيان معًا "بوابة الحلواني" و"تجيش نعيش" و"عارفة" وغيرها من الأغنيات.

 

كما يقدم أحمد الحجار عددا من أغنياته مثل "سيدي"، وأغنيات لمطربين آخرين مثل "مش نظرة وابتسامة" لسيمون، إلى جانب الأغنيات التي شارك فيها والده.

أخويا الحبيب..حلقة خاصة لـ علي الحجار ونجله وحكايات عن شقيقه الفنان الراحل|شاهد

أول ظهور لهما معا.. علي الحجار وابنه في "معكم منى الشاذلي"

يتحدث كل منهما عن طفولة أحمد علي الحجار وبداياته الموسيقية، وتفاصيل سفره لأمريكا لدراسة الغناء، وعلاقته بجده الراحل إبراهيم الحجار. كما يروي الضيفان الكثير عن أسرة الحجار الفنية وأجيالها المتعاقبة حتى احتراف أحمد الحجار للموسيقى والغناء والتلحين.

 

أما علي الحجار فيتحدث في جانب من اللقاء عن علاقته بأخيه المطرب الراحل أحمد الحجار وفترة وفاته، ويقدم له أغنية "أبويا الحبيب" بعد تغيير بعض كلماتها إلى "أخويا الحبيب".

برنامج معكم منى الشاذلى منى الشاذلى أحمد الحجار الفنان الراحل الإعلامية منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخي لتعزيز مسيرة التعاون

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

العقد صحيح 100%..رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

موضوعات متعلقة

هدى المفتي تنضم لـ "بحبك" مع تامر حسني

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل "هاملت بالمقلوب "..الأحد

أخبار الفن| دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها.. إصابة محمد رياض وتيسير فهمي بـ كورونا.. وتفاصيل حادث نجم ذا فويس كيدز على الدائري

دنيا عبد العزيز ترقص في حفل زفافها على أغاني عمرو دياب |فيديو

بحضور نجوم الفن.. دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها| صور

يعرض خلال رمضان.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف كواليس مشاركته في ملف سري

تعبانة جدا.. إصابة تيسير فهمي بفيروس كورونا

تعافي رانيا محمود ياسين وإصابة محمد رياض بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الكويت: فتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين

الرئيس السيسي يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليًا

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب المصريين الدارسين بـ أوكرانيا

وزارة الخارجية تبحث مع سفراء المجموعة الإفريقية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب أوكرانيا

أخبار البرلمان |ثبات أسعار القمح .. حبس وغرامة 10 آلاف لمزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ