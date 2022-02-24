كورسات مهمة لعلاج الشعر.. خبيرة تجميل تكشف التفاصيل|فيديو

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، إن هيرا كاريزما بتوفر خمس كورسات، فالكورس الأصفر يعد بروتين علاج طبيعي مخصص للأطفال، أما الكورس الأخضر فهو مخصص للشعر الهايش، أو الكيرلي.

وأضافت رنا هشام، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة، هناك 5 كورسات لـ هيرا كاريزما للتعامل مع شعر الأطفال، الأول الأحمر الخاص بالقمل والحشرات خصوصًا وأن الأطفال يحتكون بغيرهم، لافتة إلى أن العدوى والحشرات لا تستمر بعد وضع الكورس.

وتابعت رنا هشام، ان الكورس الأزرق فيحتوي على المواد التي تحفز من نمو الشعر ، وتطيله ، أما الكورس الأحمر فهو للعلاج من الحشرات.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الكورس البني فهو كورس الحماية والحفاظ على الشعر من الحرارة والبحر وخلافه، وأنهم يعملون على تقديم كل كورس خاص لشعر الأطفال.