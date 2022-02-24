عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورسات مهمة لعلاج الشعر.. خبيرة تجميل تكشف التفاصيل|فيديو

رنا هشام، خبيرة
رنا هشام، خبيرة التجميل

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، إن هيرا كاريزما بتوفر خمس كورسات، فالكورس الأصفر يعد بروتين علاج طبيعي مخصص للأطفال، أما الكورس الأخضر فهو مخصص للشعر الهايش، أو الكيرلي.

وأضافت رنا هشام، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة، هناك 5 كورسات لـ هيرا كاريزما للتعامل مع شعر الأطفال، الأول الأحمر الخاص بالقمل والحشرات خصوصًا وأن الأطفال يحتكون بغيرهم، لافتة إلى أن العدوى والحشرات لا تستمر بعد وضع الكورس.

وتابعت رنا هشام، ان الكورس الأزرق فيحتوي على المواد التي تحفز من نمو الشعر ، وتطيله ، أما الكورس الأحمر فهو للعلاج من الحشرات.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الكورس البني فهو كورس الحماية والحفاظ على الشعر من الحرارة والبحر وخلافه، وأنهم يعملون على تقديم كل كورس خاص لشعر الأطفال.

صدى البلد تجميل الحشرات بروتين علاج طبيعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخي لتعزيز مسيرة التعاون

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

العقد صحيح 100%..رئيس نادي الرجاء يكشف تفاصيل جديدة في قضية كهربا والزمالك

ترشيحاتنا

الكويت: فتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين

الرئيس السيسي يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليًا

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب المصريين الدارسين بـ أوكرانيا

وزارة الخارجية تبحث مع سفراء المجموعة الإفريقية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب أوكرانيا

أخبار البرلمان |ثبات أسعار القمح .. حبس وغرامة 10 آلاف لمزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ