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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يدفنه ضباط الشرطة في بعض الدول .. خبير بيئي يكشف أسرار غير متوقعة عن الضبع 

حيوان الضبع يعيش
حيوان الضبع يعيش في صحراء سيناء

يعد حيوان الضبع من الحيوانات القوية والتي تعرف وسط الكثير من الناس، ولكن البعض منهم قد يتعجب من أن حيوان بحجم الضبع من الممكن أن يخاف من شيء.

 وقد تبين أن الضبع يخاف من مواجهة الأسود والنمور بشكل فردي ،كما يعتبر حيوان الضبع من الحيوانات التي تعيش في قارة أفريقيا وكذلك البراري والتي تقع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك دولة تركيا ودولة الهند.، وتم تصنيف حيوان الضبع بأنه من المملكة الحيوانية ، وهو من طائفة الثدييات ،ومن صفاته  بأنه يقوم بولادة أطفاله وإطعامهم من خلال الرضاعة.

حيث ينتمي لعائلة الضبعيات وهي نوع من الأنواع الثلاثة التي تعرف بأنها آكلة للحوم الخشنة وكذلك المكسوة بالفرو.. حيث تتميز هذه الضباع بأنها تتواجد في قارة آسيا وكذلك قارة أفريقيا، ومنها مناطق سيناء ،كما أنها تتميز بعادتها في أكل وجمع المخلفات.

ويعرف حيوان الضبع بأنه ذات يدين طويلتين وكذلك عنق قوي مع كتف شديد يعمل على تمزيق الفرائس وحملها فوقه.، كما أنه يمتلك أقدام قوية فهي لا تتعب عند الجري أو السير لمسافات طويلة.، و يتميز بالنظر القوي الثاقب الجي يستطيع أن يرى الأشياء ويلمحها من مكان بعيد في الحفاظ على نفسه أو اصطياد الفرائس.


ويقول المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية  البيئة بشمال سيناء ، أن الضبع  لديه حاسة سمع قوية تعمل على سمع أي شيء يتحرك من مسافة بعيدة.، وحاسة الشم لديه قوية للغاية حيث أنه يستطيع أن يشم رائحة فريسته من مكان بعيد وهو ما يساعده على اصطياد الفرائس.


حيوانات صائدة

 

وتابع :"لذا فإن  الضبع  يعتبر وفقا لهذه المميزات من الحيوانات الصائدة بشكل جيد ومتميز. ، ويخاف الضبع من مواجهة الأسود والنمور بشكل فردي، إلا أنه ينجح بشكل كبير حين المواجهة بشكل جماعي، حيث أن من صفات الضبع أنه لا يهاجم الحيوانات القوية والمفترسة إلا في جماعات.  

ويختلف نوع الطعام بالنسبة للضباع باختلاف نوع الضبع فهناك نوع من الضباع يعرف بالضبع المنقط والذي يفضل البحث عن طعامه في الفضلات، وذلك بالرغم من أنه يصطاد بمهارة.  


واضاف :كما أن هذا النوع من الضباع يعتمد على تناول الجيف الميت وكذلك العظام وبعض الحيوانات التي تتميز باختلاف أحجامها، كما أنه  يمتلك جهاز هضم قوي للغاية يساعده علي تحليل الأطعمة التي تنزل به،   ولا تستطيع الضباع القيام بهضم الشعر وكذلك الحوافر والقرون بشكل كامل؛ والمدهش  انه في بعض الدول العربية عندما  يموت الضبع يتم دفنه وفق محضر  رسمي، وبحضور عدد من ضباط الشرطة. 


حيث يصل ثمن جلد الضبع نحو 50 ألف دولار لأنه يستعمل لتهريب المخدرات حيث أن أشعة الماسح الضوئي لاتخترق جلده ، كما أن أجزاء من المخ تستخدم في السحر الأسود لذلك هو مطلوب من السحرة وبكثرة. 


ويقال أن الترياق أو الاكسير المستخرج من عصارة مخه يؤدي إلى الجنون التام وللأبد وبول الضبع أو جلده أكثر شيء تخافه الكلاب أما الحمار فيموت من شدة الخوف عندما يشعر باقترابه منه؛  وهو  يطلق رائحة تؤثر على المخ تجعلك تتبعه دون ارادتك ويقوم بقتلك عندما تكون وحيدا.

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الضبع يخاف مواجهة الأسود فردي

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