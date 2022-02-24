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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع الغزو الروسي.. أمريكا ترسل مقاتلات إف-35 ومروحيات إلى شرق أوروبا

مقاتلات
مقاتلات

قررت أمريكا، اليوم الخميس، إرسال المزيد من الطائرات الحربية، بما في ذلك "إف 35" ومروحيات "أباتشي"، إلى شرق أوروبا، إلي إستونيا وليتوانيا ورومانيا، تزامنا مع الغزو الروسي لـ أوكرانيا.

 

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، ستصل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" على الأقل، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا في وقت لاحق اليوم.

وذكر التقرير أن كل دولة ستستضيف طائرتين، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير وصول المروحيات، لكن من المقرر وصولها إلى مواقعها، اليوم الخميس.

 

إلي ذلك، أفادت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض يدرس اقتراحًا لتعطيل الإنترنت وقطع الكهرباء في جميع أنحاء روسيا، ردا على غزو أوكرانيا.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن البيت الأبيض يدرس العبث بخطوط السكك الحديدية وحركة القطارات في جميع انحاء البلاد.

 

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن حزمة مدمرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

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