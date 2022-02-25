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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط يشيد بالنائب محمد أبوالعينين.. وزيرة الهجرة: لا إصابات أو فقد لأي طالب مصري بـ أوكرانيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة، والأخبار العاجلة، التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط يشيد بالنائب محمد أبوالعينين.. فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري، إن  جينارو ميليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أشاد بالنائب محمد أبو العينين، وأكد أنه بمثابة قدوة للأجيال القادمة. 

 

مصطفى بكري: على مسئولي الحكومة الشعور بمعاناة الناس ووضع حلول ارتفاع الأسعار..فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، "إنه على كل مسئول في الحكومة، أن يشعر بمعاناة الناس، خاصة بعد حديث الرئيس دائما عن شعوره بمعاناة الناس، معلقا “على كل وزير يطرد في العمال ارحمنا وكفاية وشوفولنا حل في الأسعار”.

 

وزيرة الهجرة: لا إصابات أو فقد لأي طالب مصري بـ أوكرانيا |فيديو
قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه كان لا بد من التواصل مع أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا خاصة الطلاب المصريين، وتم التواصل معهم عبر تقنية زوووم للإطمئنان عليهم.

 

طالب مصري بأوكرانيا: نشعر بالرعب ونريد العودة إلى مصر
قال الطالب المصري في اوكرانيا أحمد محمد متولي الدارس بجامعة خاركوف الأوكرانية، أن  الأمور كانت مستقرة بأوكرانيا أمس، وبداية من الساعه ٤ فجرا استيقظنا على صوت متفجرات والقذف في كل مكان. 
 

الخارجية: الجالية المصرية في أوكرانيا بخير وتواصل مباشر معهم
قال السفير صلاح الدين عبد الصادق  مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن وزارة الخارجية تتابع تطورات الأحداث في أوكرانيا بشكل كبير .

 

حالة خوف.. رئيس الجالية المصرية يروي اللحظات الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا
كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، قائلا إنه كان هناك حالة من الهلع والذعر والخوف بين الجالية المصرية في كل المدن الأوكرانية بعد الغزو الروسي.

 

عليه دفع الثمن.. بايدن: ليس لدي خطة للحديث مع بوتين.. فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على الهجوم الروسي على أوكرانيا "هناك نزاع واسع النطاق ونحن سنقدم كل القوات اللازمة لحلف الناتو لنشرها في شرق أوروبا".

 

الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية
أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن  الرئاسة  الأوكرانية  أعلنت سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل النووية .

 

كنت شقي .. أحمد زاهر يكشف تفاصيل تواجده في نيجيريا أيام الطفولة

كشف الفنان أحمد زاهر، كواليس وتفاصيل  فترة تواجده في نيجيريا، قائلا:" أنا قعدت اكثر من عامين في نيجيريا ودخلت المدرسة هناك  أيام الطفولة".

 

أبرزهم حنان مطاوع وريهام عبد الغفور.. أحمد عزمي: لا ألوم أي فنان ابتعد عني في أزمتي
 روى الفنان أحمد عزمي، تفاصيل مسيرته الفنية وسبب ابتعاده عن الفن وأزمة وفاة شقيقه، وسجنه لمدة 6 أشهر علي تعاطي الأقراص المخدرة.

وزيرة الهجرة وزير الخارجية مصطفى بكري ارتفاع الأسعار حنان مطاوع

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