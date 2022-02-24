الخارجية: الجالية المصرية في أوكرانيا بخير وتواصل مباشر معهم

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن وزارة الخارجية تتابع تطورات الأحداث في أوكرانيا بشكل كبير .

وأضاف صلاح الدين عبد الصادق في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" السفارة المصرية في أوكرانيا على تواصل مباشر مع أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا، والغالبية العظمى من الجالية طلاب ".

وتابع صلاح الدين عبد الصادق:" السفارة تعطي إرشادات للمصريين في الجالية بعدم مغادرة المنازل والاحتفاظ بالأوراق إثبات الشخصية حال التنقل ، وهناك تواصل مباشر بين الجالية المصرية والسفارة في أوكرانيا ".

وأكمل:" غرفة عمليات في وزارة الخارجية لتلقي اتصالات أهالي الطلاب للاطمئنان على الطلاب في الجالية المصرية بأوكرانيا، والجالية المصرية بخير والوضع مطمئن".

ولفت:" اذا حدثت اي تطورات سيتم التعامل معها للحفاظ على سلامة أبنائنا في الخارج".

