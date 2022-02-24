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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخارجية: الجالية المصرية في أوكرانيا بخير وتواصل مباشر معهم

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق  مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن وزارة الخارجية تتابع تطورات الأحداث في أوكرانيا بشكل كبير .

وأضاف صلاح الدين عبد الصادق في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"  السفارة المصرية في أوكرانيا على تواصل  مباشر مع أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا، والغالبية العظمى من الجالية طلاب ".

وتابع صلاح الدين عبد الصادق:" السفارة تعطي إرشادات للمصريين في الجالية  بعدم مغادرة المنازل  والاحتفاظ بالأوراق إثبات الشخصية حال التنقل ، وهناك تواصل مباشر بين الجالية المصرية والسفارة في أوكرانيا ".

وأكمل:" غرفة عمليات في وزارة الخارجية لتلقي اتصالات أهالي الطلاب  للاطمئنان على الطلاب في الجالية المصرية بأوكرانيا، والجالية المصرية بخير والوضع مطمئن".

ولفت:"  اذا حدثت اي تطورات سيتم التعامل معها للحفاظ على سلامة أبنائنا في الخارج".
 

الخارجية الجالية المصرية أوكرانيا روسيا اخبار التوك شو

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