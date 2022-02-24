على الحجار يشتكى نجله فى أول ظهور معًا على الهواء.. فيديو

رد المطرب على الحجار على سؤال الإعلامية منى الشاذلي " ليه مش بتظهر انت وأحمد ابنك فى البرامج" وقال :" حد يصدق أن الشاب الصغير اللى هو أنا أخلف الراجل ده".

ودخلت منى الشاذلي فى حالة ضحك وقالت :" انت جاء تشتكي من الأول ولا أيه".

وتدخل المطرب أحمد الحجار نجل المطرب على الحجار، خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، فى النقاش و قال :" مش هرد عشان بابا".

وأضاف أحمد الحجار، إنه يحب الفن ويتخذ قرارات بشأن الغناء لا يعلمها أحد، وأكد أنه سافر للخارج، ودرس وحصل على منحة من الجامعة الأمريكية.