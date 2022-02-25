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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. "ثقافتك..تهمنا" معرض للكتاب المجانى ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس "معرض الكتاب المجاني للطالبات" بعنوان (ثقافتك ..تهمنا).

ويقام المعرض يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ الساعة العاشرة صباحاً بالبرجولا الجديدة بالكلية.

ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس وا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ا.د. أميرة يوسف عميد كلية البنات وا.د هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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يأتى المعرض في إطار اهتمام الكلية بتكوين مجتمع محب للقراءة و الاطلاع و نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي ، و انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالباتها.

وكان قد استضاف برنامج “هنا الجامعة” في أولي حلقات البرنامج علي راديو عين شمس ، الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، مع مقدمة البرنامج هند عبد الراضى .

خلال اللقاء تناولت الدكتورة أميرة يوسف استعدادات الكلية للفصل الدراسى الثانى مؤكدة علي التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأضافت لتسهيل التطعيم على الطالبات تم تخصيص  مكان للتطعيم لذلك زادت نسبة الحاصلين على التطعيم من ٢٣٪ الى ٧٥٪  .

وأكدت أميرة يوسف خلال لقائها مع البرنامج أن اساس العملية الدراسية هى المباشرة بين المعلم والطالب لذلك فهي تسعى لتحقيقها ، وأشارت إلى وجود المنصة الالكترونية و التحول الرقمي نظرا لوجود أعداد كثيرة فى كلية الآداب.

وقالت إنها تعتبر أماً لكل طالبة ووجهت لهن رسالة هى أنه كل طالبة لابد من أن تشارك فى الانشطة الطلابية بجانب الاهتمام بدراستها وأن تكتشف نفسها وتستمتع بموهبتها ، و أن تهتم بأخذ الدورات التدريبية اللازمة والتى تؤهلها للالتحاق بسوق العمل  لذا توفر لهم الكلية العديد من الدورات فى الأنشطة والمجالات المختلفة وحتى فى الحياة العامة حيث أشارت الدكتورة إلى ورشة مواجهة "إزاى البنت تدافع عن نفسها"

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