سياحة وفنادق حلوان تنظم مؤتمرها الدولي.. اليوم

تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان المؤتمر الدولي للكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة ، بالإضافة إلى عدد من السادة عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر وبعض السادة السفراء وعدد كبير من الباحثين.

وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من الجمعة ٢٥ فبراير إلى الأحد ٢٧ فبراير، ويتم الافتتاح في فندق فيرمونت نايل سيتي كورنيش النيل واليوم الثاني والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق.

أوضحت الدكتورة سهى عبد الوهاب أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الأبحاث العلميه فى مجال الرقمنة في السياحة والضيافة، هذا التوجه الذي يمثل نقطة تحول هامة في الأداء وتقديم الخدمة لمجاراة العصر الحديث، بالإضافة إلى ربط والتقاء أفكار وتوجهات سوق العمل بأفكار الأكاديميين مما يولد نتائج ومقترحات وآليات أداء تطبيقية ومواكبة العصر الحديث تفيد كلا الجانبين في أدائه، وكذلك إفادة الباحثين والدارسين المصريين والأجانب باستنباط أفكار تمثل موضوعات لرسائل وأبحاث علميه تواجه مشكلات ومعوقات صناعة السياحة والضيافة في مصر، وتبادل الخبرات العلمية بين المدارس الأكاديمية المختلفة فى مصر و دول العالم .

يشارك فى المؤتمر ١٠ دول بخلاف مصر وذلك فى سابقة أمر لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر وهي :

ألمانيا، المملكة المتحدة، ايرلندا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعوديه، ليبيا .