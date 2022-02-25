8 مارس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة تدريبية يومي الثلاثاء و الاربعاء ٨و ٩ مارس ٢٠٢٢. حول تنظيم المؤتمرات العلمية.

جدير بالذكر انه تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان المؤتمر الدولي للكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة ، بالإضافة إلى عدد من السادة عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر وبعض السادة السفراء وعدد كبير من الباحثين.

وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من الجمعة ٢٥ فبراير إلى الأحد ٢٧ فبراير، ويتم الافتتاح في فندق فيرمونت نايل سيتي كورنيش النيل واليوم الثاني والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق.