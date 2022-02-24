شوفت الأخضر حياتي اخضرت.. رد فعل متسابقة بعد اجتيازها اختبار الدوم

قدمت المتسابقة ماريا أسامة، عرضا في موهبة التمثيل أمام لجنة تحكيم الدوم المكونة من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

وأبهرت ماريا أسامة لجنة تحكيم الدوم بأداء تمثيلي رائع، وقامت لجنة التحكيم بإعطائها أصواتهم.

وعبرت المتسابقة ماريا أسامة عن سعادتها قائلة: "أول لما شوفت اللون الأخضر حياتي أخضرت وأشكر لجنة التحكيم على تقييمها لي".



وانطلقت منافسات المتسابقين في حلقات برنامج "الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".



مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل الفنانة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.