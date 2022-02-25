أحمد السيد: كنت سببا أساسيا في انتقال محمد شريف للأهلي

أكد أحمد السيد مدافع الأهلي السابق أن الأهلي تقدم له بعرض عمل كمدير أكاديمية في النادي، وهو عرض لا يليق بتاريخه وفقا لما أشار إليه.



قال السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيت للعمل في الأهلي ولكن قدموا لي عرضا لا يليق بتاريخي، وهو مدير أكاديمية بالنادي الأهلي".



أضاف: "هناك مسؤولين في أكاديميات النادي الأهلي لم يتواجدوا كلاعبين في الأهلي".



وتابع: "شعرت بعدم التقدير من النادي الأهلي، ومرتبط بالنادي وليس أشخاصا، وليس لدي أي أزمة مع جمهور الأهلي".



وختم حديثه قائلا: "عملت في تسويق اللاعبين، وكنت سبب أساسي في انتقال محمد شريف الذي كان جارا لي إلى الأهلي، وكان من الممكن أن يستعين بي الأهلي في العمل بتسويق اللاعبين أمتلك خبرة في هذا المجال"