إلهام شاهين: أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده تبقى مش عندها دم

ردت النجمة الهام شاهين، على موقفها من استكمال المرأة للزواج مع الخيانة الزوجية بحجة تكفل الرجل بالمصاريف، قائلة: "أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم، والست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".

وأشارت النجمة الهام شاهين، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن السينما في الستينات كانت الرومانسية فيها الأساس والان انجح الأفلام هي أفلام الأكشن وقبلها كان الأفلام الكوميدية، موضحة أن الجمهور الان يميل إلى مشاهدة أفلام العنف.

وتحدثت النجمة الهام شاهين، عن أنها تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيكية ولا تحب ملابس الشو وجذب النظر خلال المناسبات، قائلة: " انا كلاسيكية في اللبس مش بحب اعمل شو وبتكسف من جذل النظر وبحب اكون هادية".



