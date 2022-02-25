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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: أنا الهدف رقم 1 بالنسبة إلى روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه الهدف رقم 1 بالنسبة إلى روسيا، مشيرًا إلى أن عائلته هي الهدف الثاني.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات صفحية: "من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون".

وأفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا رئاسيًا يأمر بالتعبئة العامة لكل سكان البلاد.

إلي ذلك، قالت المتحدثة باسم الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عازمة على تقديم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني.

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وأضافت ساكي خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض " سنوفر حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكراني، وأي هجوم سيبراني على أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي يستلزم ردا جماعيا".

وتابعت: " الرئيس جو بايدن أطلع زعماء الكونجرس على الوضع في أوكرانيا في اتصال يوم الخميس".

وفي نفس المؤتمر، أكد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينج أن الولايات المتحدة ستجعل روسيا فاشلة على الصعيد الاستراتيجي وستعزلها عن العالم".

وبالامس، أفادت شبكة NBC الأمريكية، أن البيت الأبيض يدرس اقتراحًا لتعطيل الإنترنت وقطع الكهرباء في جميع أنحاء روسيا، ردا على غزو أوكرانيا.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن البيت الأبيض يدرس العبث بخطوط السكك الحديدية وحركة القطارات في جميع انحاء البلاد.

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