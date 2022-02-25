الرئيس الأوكراني: العالم تركنا وحدنا وظل يشاهد من بعيد ما يحدث

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا بقيت وحيدة، في حين تواصل دول العالم مشاهدة ما يحدث من بعيد.

وقال زيلينسكي في كلمة مسجلة موجهة للشعب الأوكراني: "في هذا الصباح ندافع عن بلادنا وحدنا، كما كان الحال بالأمس. أقوى دول العالم تشاهد من بعيد. هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ نحن نسمع ونرى أن هذا غير كاف".

وأشار زيلينسكي إلى أن الحوار مع روسيا سيبدأ إن آجلا أو عاجلا، مشيرا إلى أنه كلما كان الحوار مبكرا، كلما قلَت كانت الخسائر.

وأضاف: "ستضطر روسيا إن آجلا أو عاجلا إلى الحوار معنا، وإخبارنا بكيفية إنهاء القتال ووقف هذا الغزو. كلما بدأت المحادثة مبكرًا، قلت الخسائر".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.