5 آلاف جنيه مرتب.. تدريب طلاب المجمعات التكنولوجية على قيادة المترو والقطار الكهربائي

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق، بحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

قال د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن المجلس استهل الاجتماع باستعراض خطة تدريب طلاب الصف الثاني من المدرسة الثانوية التكنولوجية التابعة لمجمع الفيوم التكنولوجي المتكامل، خلال شهر فبراير وخطة تدريب طلاب الكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة بالفيوم بداية من شهر مارس، بالإضافة إلى مخاطبة محافظة الفيوم للحصول علي سيارات تكهين من المحافظة كوسيلة تعليمية بقسم السيارات .

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن المجلس ناقش مقترح تشكيل مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

كما تم استعراض الزيارة التنسيقية لمصانع العربي بتاريخ 7 فبراير 2022 بكوم أبو راضي في بني سويف لدراسة إمكانية الاستفادة القصوى من التعاون البناء بين المجمع والمصانع.

وأشار إلى أنه بخصوص مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، فقد تم إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي لطلاب المجمع (المدرسة – الكلية)، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة المدرسة للعام الدراسي 2021/2022م، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال التدريب الصناعي لطلاب الفرقة الأولي والثانية من مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية، كما تم استعراض مشاركة مجمع أسيوط في فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال 2022م تحت اسم صندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى استعراض سير عمل امتحانات الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK لطلاب الفرقة الثانية والثالثة من مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية.

ونوه "الحيوي" بأن المجلس استعرض تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقعه مجمع أسيوط التكنولوجي مع مديرية القوى العاملة بأسيوط في مجال لتدريب الصناعي للطلاب، مضيفًا أن المجلس استعرض خلال الاجتماع أيضًا الاستعدادات اللازمة للزيارة المنتظرة لوفد بنك التعمير الألماني KFW والمقررة في أول شهر مارس 2022م، كما ناقش ما انتهت إليه لجنة الاستشارات الهندسية بمشروع مجمع أسيوط مع ممثلى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وما توصلوا إليه من مقترحات بشأن توفير التغذية الكهربائية لمشروع المجمع، كما تم استعراض تقرير بمعدل الإنجاز الذي تم في الإنشاءات الخاصة بالمجمع خلال الفترة من 5 يناير 2022 وحتى 23 فبراير الجاري .

وأكد د. أحمد الحيوي، أن مدير مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي، قدم خلال الاجتماع تقريرًا عن اعتماد وإعلان نتيجة الصف الأول بالمدرسة الثانوية التكنولوجية، وانتظام سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، كما استعرض تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم لتنفيذ مشروع "تعزيز قدرة التعاون التربوي والصناعي والأكاديمي بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالأميرية"، عن طريق إنشاء برنامج جديد بالكلية يتم من خلاله رفع مستوى المهارات لأعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير المعدات التعليمية الحديثة، وتطوير المناهج الدراسية وتطوير الكتب الدراسية وتعزيز التعاون الصناعي الأكاديمي بإنشاء برنامج جديد بالكلية، ويبدأ تنفيذ المشروع في الأول من أبريل 2022 ويستمر حتى عام 2028.

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المجلس ناقش ما عرضته الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق بشأن تدريب خريجي المجمع للعام الدراسي 2019/2020 وما قبلها على قيادة مترو الأنفاق وقيادة القطار الكهربائي بعد اجتياز اختبارات القبول لمدة ستة شهور للمترو ولمدة أربعة أشهر للقطار بمرتبات تبدأ من خمسة آلاف جنيه .