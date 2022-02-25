أوكرانيا تعلن توغل أولي الوحدات الروسية في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة توغل أول الوحدات الروسية في العاصمة كييف في اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قوات روسية متواجدة في منطقة أوبولون شمالي كييف.





ودعت الوزارة السكان إلى إعداد ما يسمى بـ"زجاجات المولوتوف" للمعركة والإبلاغ عن مشاهداتهم لتقنيات عسكرية روسية.

وأوصت السكان بعدم مغادرة منازلهم، فيما حذر الجيش الأوكراني من أن الوحدات الروسية تستخدم أحيانا تقنيات أوكرانية تم الاستيلاء عليها



وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقترب من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

ومع تواصل المعارك العنيفة في أوكرانيا، أعلن الجيش الروسي جانبا من مكاسبة غداة يوم العمليات الأول.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وكانت القوات الروسية قد بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، وسط توقعات بأن تصل الدبابات الروسية إلى ضواحي العاصمة كييف اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أيضا إن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها.

في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن حرس الحدود وعددهم 13 جنديا المنتشرين في الجزيرة الواقعة جنوبي مدينة أوديسا الساحلية قتلا بنيران سفينة حربية روسية.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة أن روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال هجومها على أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تقدم القوات الروسية في العاصمة.