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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل: غيابي عن الموسم الدرامي الرمضاني بسبب ضعف الأعمال.. فيديو

شيري عادل
شيري عادل

كشف النجمة شيري عادل خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن أسباب غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني.

وقال شيري عادل: موسم رمضان له طعم مختلف يخلينى اختار عمل مهم ومختلف علشان أشارك فيه ".

وأضافت :" المنافسة في رمضان بتكون قوية واعمال كثيرة بتتعرض والجمهور بيتفرج وبيكون متابع للأعمال في هذا الشهر".

تابعت :" ولكن في الوقت نفسه غيابي عن رمضان بيكون بسبب إن في أوقات مش بيتعرض عليا أعمال قوية فبفضل عدم المشاركة لازم أبقي واثقة اوى من العمل اللي هقدمه".


اختتمت :" الأعمال خارج رمضان بيكون لها فرصة أكبر في المشاهدة علي الرغم أن هذا الوضع اختلف حاليا فمسلسل أيام وقت عرضه تم عرض خمس مسلسلات معه ".

شيري عادل مسلسل أيام :


كشفت النجمة شيري عادل عن كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل أيام .

 

وقالت :" الدور كان بالنسبالي تحدي كنت بستناه طول عمري اني اقدم دور البنت الشعبية ؛ واتعرض عليا دور البنت الشعبية قبل كدة ولكن مكنش مكتوب بنفس كتابة المؤلفة سماح الحريري ".

وأضافت :" قصة حياة عبير عجبتني والمعاناة التي واجهتها وستواجها  كان دور مهم جدا ؛ بالاضافة انني بحب اشتغل مع المنتج صادق الصباح ".

اختتمت :" لقيت صدي كبير جدا على اول الحلقات ومكنتش متوقعاة لانها كانت اول تجربة لي ان يكون مسلسل يعرض علي منصة فقط ".


شيري عادل تكشف تفاصيل مسرحيتها مع خالد سليم في موسم جدة.

كشفت النجمة شيري عادل  عن تفاصيل تحضيرها لعرض مسرحي.

وقالت شيري عادل :"  أحضر  لعرض مسرحي مع الفنان خالد سليم ومن اخراج جبر وقمنا بالتحضيرات الاولية المسرحية".

وأضافت :" كان من المفترض ان يتم عرض المسرحية ضمن موسم الرياض ولكن تم تأجيلها الي موسم جدة".

اختتمت :" المسرحية حلوة أوي وجبر مخرج مسرحي شاطر وأتمني ان تحقق المسرحية اقبالا كبيرا ".


شيري عادل تكشف سر تراجع البطولة المطلقة النسائية في السينما:

وكشفت النجمة شيري عادل  عن سبب تراجع البطولة المطلقة النسائية في السينما .

وقالت شيري عادل؛"  زمان أيام أفلام  الأبيض والأسود كان فيه بطوله نسائيه غير دلوقتي مع اني في كذا ممثله زي ياسمين عبد العزيز ومي عز الدين في ناس كتير حققوا فيها نجاح كبير جدا".

وأضافت :" هما  موجودين بس مش كتير زي أيام زمان بس بيحققوا نجاح حلو اوي  لو في قصه حلوه والناس عايزه تشوفها".غ

تابعت :" لو قدمت فنانة اللوم الكوميدي  هتنجح فيها واعتقد ان  الفتره المقبلة  هيكون في قصص نسائية ".


شيري عادل تتحدث عن علاقتها بوالدتها:


كشفت النجمة شيري عادل خلال عن علاقتها بوالدتها وبالنجمة سلوى خطاب.


وقالت شيري عادل: "والدتي هي أقرب واحدة ليا في الدنيا ماليش غيرها مش باخد قرار غير لما بتوافق عليه حتي في الشغل أحيانا بنختلف ولكن لو حاجة عجباني مش بترفضها ".

وأضافت: "بقولها مش عاوزة أعمل الدور  ده مش مقتنعة بيه أو أرفض التواجد وخلاص وبحترم الجمهور في اختياراتي".


وعن علاقتها بالفنانة سلوي خطاب قالت: "أستاذة سلوى خطاب نجمة كبيرة جدا كلنا بنتعلم منها واشتغلت معاها من قبل في مسلسل البيوت أسرار وكان الخط الدرامي مختلف عن بعضنا البعض".

تابعت: "ولكن اتعرفت عليها في اللوكيشن وبقينا أصحاب وسافرنا لبنان وهي ست عشرية جدا وبحب قعدتها ".

 

وحققت النجمة شيري عادل نجاحا كبيرا في مسلسلها أيام الذي يعرض حاليا علي قناة ام بي سي مصر .

 

مسلسل أيام بطولة شيري عادل وحورية فرغلي وسلوى خطاب و رياض الخولي و أحمد صفوت و مي القاضي  وإخراج محمد أسامة.

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