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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الاقتصاد في مصر يتجه شرقا نحو العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

المهندس هاني العسال
المهندس هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرات التمويل العقاري تفيد العميل في الدرجة الأولى والمطور العقاري في الدرجة الثانية.

 

وأضاف "العسال"، خلال استضافته ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "المطور العقاري كان يبيع الوحدة السكنية على 8 أو 10 سنوات وأحيانا 12 سنة في حالة تعثر السوق أو العميل"، لافتا: "دورة رأس المال كانت كبيرة، وكان بها استحالة مطلقة لتحقيق الكم الكبير".

 

وأشار: "مبادرات التمويل العقاري جعلت رأس المال 4 سنوات، وجعلت القدرة على تنفيذ المشروعات أقوى  وأسرع".

 

وأوضح: "العاصمة الإدارية كانت صحراء وحلم كبير والآن الحلم أصبح حقيقة"، مضيفا: "العاصمة الإدارية الآن لها قيمة كبيرة جاءت من القرار العبقري والتخطيط المحكم فضلا عن الموقع العبقري".

 

ولفت  المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، : "الاقتصاد في مصر متجها شرقا ناحية العاصمة  الإدارية الجديدة".

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية عضو مجلس الشيوخ التمويل العقاري المطور العقاري

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