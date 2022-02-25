أحمد السداوي يحرز ذهبية أفريقيا لسلاح السيف شباب بنيجيريا

أحرز أحمد هشام السداوي ذهبية بطولة افريقيا لسلاح السيف شباب، والتي تستضيفها مدينة لاجوس النيجيرية في الفترة من 23 فبراير وحتي 27 فبراير.

وجاء أحمد في المركز الأول بعد فوزه على مواطنه أدهم معتز المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15-7 في دور النهائي.

واستهل أحمد مشواره في البطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 مباريات في دور المجموعات ثم فاز في دور ربع النهائي على الجزائري محمد بو ناصر بنتيجة 15-11، وبعدها فاز على الجزائري عبدالحكيم مدني في دور نصف النهائي بنتيجة 15-2، واختتم مشواره في البطولة بالفوز على مواطنه أدهم معتز بنتيجة 15-7 في دور النهائي.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

أحمد هشام السداوي لاعب منتخب مصر في المركز الأول والميدالية الذهبية

أدهم معتز لاعب منتخب مصر في المركز الثاني والميدالية الفضية

عبدالحكيم مدني لاعب منتخب جزائر في المركز الثالث والميدالية البرونزية

زياد نوفل لاعب منتخب مصر في المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية

وتعد حصيلة المنتخب المصري حتي الآن 8 ميداليات ذهبية، و 8 ميداليات فضية، و 10 ميداليات برونزية، لتستمر سيطرت المنتخب المصري على صدارة جدول الترتيب العام للبطولة.