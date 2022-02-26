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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل تسبب فى وفاة زميله بدفعه من أعلى عقار بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدفع زميله من أعلى إحدى العقارات بالقاهرة ووفاته على إثر إدعاء مشاجرة بينهما بالبساتين.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد  كشف رجال الأمن ملابسات واقعة سقوط عامل من أعلى إحدى العقارات بالقاهرة ووفاته وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم.

بالإنتقال تم العثور على جثة (عامل معمار - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة وسقوطه من علو.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتوفى بالعدو والهرب لشقة تحت الإنشاء بالطابق السادس بذات العقار ولحق به المتهم ، وقام بدفعه من الشرفة مما أدى إلى سقوطه وحدوث ما به من إصابات والتى أودت بحياته أمكن ضبطه

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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