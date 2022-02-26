الإبقاء على السائحين الروس والاوكرانيين بفنادق شرم الشيخ لحين تيسر العودة بالطيران

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حرص مصر علي جميع السائحين المتواجدين من مختلف الجنسيات بجنوب سيناء والإبقاء على السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة الي بلادهم داخل الفنادق والاقامة بنفس المستوى لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم الي بلادهم آمنين.



وكان قد التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من السائحين في المناطق والمزارات السياحية بشرم الشيخ وذلك خلال جولة تفقدية كبيرة للاطمئنان علي أحوال السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة الروس والاوكرانيين وذلك من أجل التأكيد علي حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها علي رعايا الدول و تفعيل المنشور السابق الصادر من الحكومة المصرية ووزارة السياحة والذي عمم علي جميع الفنادق .. والذي ينص بالابقاء علي السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة الي بلادهم داخل الفنادق والاقامة بنفس المستوى الذي كان عليه السائحين لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم الي بلادهم بسلامة .



وكانت أصدرت وزارة السياحة منشور وتعليمات بالابقاء السياح الاوكرانين لحين ايجاد حل لعودتهم لبلادهم وخاصة أن السياح الاوكران يمثلون ٣٠ ٪ من السياح القادمين لشرم الشيخ .

علاوة أن دولة أوكرانيا وقفت بجانب مصر في أزمة السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة من شرم الشيخ في وسط سيناء ولم تنقطع السياحة الاوكرانيه مطلقا عن مدينة شرم الشيخ بل استمرت حتي الآن .



وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين أن شرم الشيخ مدينة السلام وتستقبل كل السياح من مختلف دول العالم وهي مدينة سلام مشيرا إلي أن السياح الروس والاوكران ينفذون مع بعضهم البعض برنامج سياحي واحد بمدن جنوب سيناء

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