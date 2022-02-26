عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإبقاء على السائحين الروس والاوكرانيين بفنادق شرم الشيخ لحين تيسر العودة بالطيران

سائحين روس واوكرانين
سائحين روس واوكرانين

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حرص مصر علي جميع السائحين المتواجدين من مختلف الجنسيات بجنوب سيناء والإبقاء على السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة الي بلادهم داخل الفنادق والاقامة بنفس المستوى  لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم الي بلادهم آمنين.

وكان  قد التقى  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من السائحين في المناطق والمزارات السياحية بشرم الشيخ  وذلك خلال جولة تفقدية كبيرة  للاطمئنان علي أحوال السائحين  من مختلف الجنسيات وخاصة الروس  والاوكرانيين وذلك من أجل التأكيد  علي  حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها علي رعايا الدول و تفعيل المنشور السابق الصادر من الحكومة المصرية ووزارة السياحة والذي عمم  علي جميع الفنادق .. والذي ينص بالابقاء  علي السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة  الي بلادهم داخل الفنادق والاقامة بنفس المستوى الذي كان عليه السائحين لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم الي بلادهم  بسلامة .

وكانت أصدرت وزارة السياحة منشور وتعليمات بالابقاء  السياح الاوكرانين  لحين ايجاد حل لعودتهم لبلادهم وخاصة أن  السياح الاوكران  يمثلون ٣٠ ٪ من   السياح القادمين لشرم الشيخ .
علاوة أن  دولة أوكرانيا وقفت بجانب مصر في أزمة السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة  من شرم الشيخ في وسط سيناء  ولم تنقطع السياحة الاوكرانيه مطلقا عن مدينة شرم الشيخ  بل استمرت حتي الآن .


وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين أن شرم الشيخ مدينة السلام وتستقبل كل السياح من مختلف دول العالم وهي مدينة سلام  مشيرا إلي أن السياح  الروس والاوكران ينفذون مع بعضهم البعض برنامج سياحي واحد  بمدن جنوب سيناء
اقرا ايضا ؛ 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية  والعراقية

 

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_٠٣٣١١٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_٠٣٣١١٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_٠٣٣١٤٧
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_٠٣٣١٤٧
اللواء خالد فودة تنشيط السياحة جنوب سيناء شرم الشيح القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

ترشيحاتنا

أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أوكرانيا .. أنباء عن انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في كييف

بعد الغزو الروسي.. عواصم أوروبا تكتسي بلون العلم الأوكراني | شاهد

التعبد ليلة الإسراء والمعراج .. فضلها وحكم صيامها وصلاتها

أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022

الإبقاء على السائحين الروس والاوكرانيين بفنادق شرم الشيخ لحين تيسر العودة بالطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ