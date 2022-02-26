معك ومع شعبك.. نجيب ساويرس برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس صورة جديدة برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق نجيب ساويرس قائلا : انا معك ومع بلدك ومع شعبك .

والجديد بالذكر قالت كريستيان بيسري، موفدة قناه العربية إلى أوكرانيا، إن الجنود الاوكران كانوا في جهتنا والجنود الرس خلفنا، معلقة “كنا عارفين أنه رايحين نغطي حرب، وهذا الشئ غريب وعشت لحظات لن تتكرر سوى مرة واحدة في العمر”.

وأضافت كريستيان بيسري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه نادرا أن نكون شاهدين على فصل من فصول التاريخ، وكنت أعلم أنه أقوم بتغطية شئ استثنائي".

وتابعت كريستيان بيسري، "أنه بشكل عام كنا مهيئن لتغطية تلك الاحداث وكنا نتوقع أن تحدث اشتباكات".

وأشارت موفدة قناه العربية إلى أوكرانيا إلى أنه “أنا متعاطفة مع الشعب الأوكراني لأن الدول العربية وشعوبنا عاشوا بتلك الاوضاع الصعبة وعانينا من تداعيات حرب الاخرين على ارضنا”.