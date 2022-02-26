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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موفدة قناه العربية إلى أوكرانيا تكشف عن تفاصيل تواجدها لتغطية الحرب الروسية على أكرانيا..فيديو

العدوان الروسي على
العدوان الروسي على اوكرانيا

قالت كريستيان بيسري، موفدة قناه العربية إلى أوكرانيا، إن الجنود الاوكران كانوا في جهتنا والجنود الرس خلفنا، معلقة “كنا عارفين أنه رايحين نغطي حرب، وهذا الشئ غريب وعشت لحظات لن تتكرر سوى  مرة واحدة في العمر”.

 

وأضافت كريستيان بيسري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه نادرا أن نكون شاهدين على فصل من فصول التاريخ، وكنت أعلم أنه أقوم بتغطية شئ استثنائي".

 

وتابعت كريستيان بيسري، "أنه بشكل عام كنا مهيئن لتغطية تلك الاحداث وكنا نتوقع أن تحدث اشتباكات".

 

 وأشارت موفدة قناه العربية إلى أوكرانيا إلى أنه “أنا متعاطفة مع الشعب الأوكراني لأن الدول العربية وشعوبنا عاشوا بتلك الاوضاع الصعبة وعانينا من تداعيات حرب الاخرين على ارضنا”.

 

الدول العربية استثناء ام بي سي مصر التاريخ أوكرانيا

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