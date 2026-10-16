بعد وفاته بـ5 أيام.. التصريح بدفن جثمان مسن عُثر عليه داخل شقته بالوادي الجديد

صرحت جهات التحقيق بالوادي الجديد بدفن جثمان مسن عُثر عليه متوفى داخل شقته السكنية بحي الزهور بمدينة الخارجة، بعد وفاته منذ نحو 5 أيام.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ الأهالي انبعاث رائحة غريبة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي انتقلت إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثمان حسن. يوسف، 62 عامًا، صاحب الشقة، الذي كان يقيم بمفرده.

وعلى الفور جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان صباح اليوم.