الخشب يستقر أعلى من 1300 دولار بالبورصات العالمية

واصلت العقود الآجلة للأخشاب تسليم مارس التداول في بورصة شيكاغو أعلى مستوى 1300 دولار لكل ألف قدم متري منذ منتصف فبراير، بدعم من موسم البناء الربيعي في الولايات المتحدة.

وارتفعت تصاريح البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% على أساس شهري لتسجل 1.899 مليون تصريح في يناير من عام 2022، وهو الأعلى منذ مايو 2006.

وزادت العقود الآجلة للخشب تسليم مارس بنحو 40 سنت وبنسبة 0.03% في بورصة شيكاغو التجارية بنهاية تداولات الجمعة لتسجل 1312.4 دولار لكل ألف قدم متري، وسجل عقد مايو نحو 1199.7 دولار ألف قدم متري.



كما أدى الطقس الأكثر دفئًا وجفافًا إلى زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في السنوات الخمس الماضية، شهدت ولاية كولومبيا البريطانية فى كندا أسوأ حرائق غابات مسجلة، و ردًا على التهديد المستمر بحرائق الغابات كشفت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي عن خطة بقيمة 50 مليار دولار لمكافحة حرائق الغابات.

أيضاً تسارعت وتيرة انتشار الخنفساء في جميع أنحاء الولاية بسبب الطقس المرتبط بتغير المناخ، مع فشل الشتاء الأكثر دفئًا في الحد من أعداد الخنافس.