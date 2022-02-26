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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

صدى البلد

تتهاوى المدن الأوكرانية داخل العاصمة كييف واحدة تلو الأخرى بيد الجيش الروسي، منذ أمس، حيث تمكن في الصباح من دخول العاصمة من 3 اتجاهات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد 200 من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار جوستوميل قرب كييف، والذي تم السيطرة عليه والمناطق حوله وهزيمة الجيش الأوكراني هناك.

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش تمكن من عزل كييف من الناحية الغربية، بجانب السيطرة على مدينة تشيرنييف، التي تبعد 150 كم شمال العاصمة كما وأصبحت القوات الروسية تسيطر على مناطق كبيرة جدا من كييف.


ولكن السؤال الذي حير جميع المتابعين للغزو الروسي على أوكرانيا، هو كيف وصلت أفواج الجيش الروسي إلى العاصمة ولا يوجد طريق أمامها بعد تدمير القوات الأوكرانية الجسور التي تؤدي إليها، وأيضا كيف نجحت قيادة الأركان الروسية في الالتفاف وراء الجيش الأوكراني المحتشد في الشرق على حدود الدونباس و تحييده، لاحتلال العاصمة وإنهاء عمليته العسكرية بسرعة، هذا ما نستعرضه خلال التقرير التالي.
في 4.30 فجر الخميس بدأت المدفعية الروسية والقوات الصاروخية والجوية، بواحدة من أكبر عمليات التمهيد النيراني في أوروبا، وقصف البنية التحتية للجيش الأوكراني، بعد ذلك تقدم الجيش الروسي ناحية خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وقام بعمليات إبرار في أوديسا من الجنوب ناحية القرم، ولكن قبل تقدم القوات الروسية على الأراضي، سبق هذا كما ذكرنا عملية التمهيد النيراني وطبقا لبيان وزارة الدفاع الروسية تمكنت من خلال التمهيد النيراني من تعطيل 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية عن العمل.

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