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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: مشاورات مع الشُركاء الدوليين للتحضير لاستضافة مصر COP27

السفير محمد نصر خلال
السفير محمد نصر خلال المشاورات مع الاطراف الدوليين

أجرى السفير محمد نصر مدير إدارة المُناخ والبيئة والتنمية المُستدامة وفريق الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر، سلسلة من المُشاورات خلال الأسبوع الجاري بالقاهرة مع عدد من الشُركاء والأطراف الدوليين حول أهم الأولويات وأبرز القضايا على أجندة المؤتمر، وكذلك فرص التعاون الثُنائي في مجالات المُناخ والبيئة بما في ذلك الطاقة النظيفة الجديدة والمُتجددة. 

ويأتي ذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المُناخ في نوفمبر المُقبل، وتولي وزير الخارجية سامح شكري منصب الرئيس المُعين للمؤتمر.

وجرت المشاورات بمُشاركة مُمثلي وزارات البيئة، والكهرباء والطاقة المُتجددة، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة.

وصرح السفير محمد نصر في هذا السياق بأن الحوار الجاد والشفاف والبنّاء مع جميع الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية يُوفر الظروف المطلوبة لإنجاح الرئاسة المصرية للمؤتمر وبلورة نتائج إيجابية تقوم على التوافق والالتزام الجاد، وأن هذه المُشاورات تأتي امتداداً لما أكد عليه  رئيس الجُمهورية بأن مصر ستتولى مسئولية الرئاسة بحيادية وشفافية وستعمل على مُراعاة أولويات وشواغل ووجهات نظر مُختلف الأطراف.

وفي هذا السياق، تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية التي أطلق أعمالها كل من وزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ "جون كيري"؛ حيث ترأس الجانب الأمريكي فيها نائبة المبعوث الرئاسي الخاص، وتم خلالها التشاور حول نطاق واسع من القضايا الثُنائية ومُتعددة الأطراف محل الاهتمام المُشترك وذات الصلة بأجندة تغير المُناخ. 

وفي نفس الإطار، تم استقبال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط "ستيف لوتس".

وعلى الصعيد الأوروبي، تم استقبال وكيل وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية "يوكين فلاسبارت" للتباحث حول آفاق التعاون مع الجانب الألماني الذي يتولى حالياً رئاسة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، بجانب كبير المُفاوضين السويديين لموضوعات تغير المُناخ "ماتياس فروميري"، والذي ستستضيف بلاده في مطلع يُونيو المُقبل فعالية الاحتفال بالذكرى الخمسين لانعقاد المؤتمر الأول للأمم المُتحدة حول البيئة تحت عنوان "ستوكهولم + 50". 

كما تم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية الدورية مع الرئاسة البريطانية الحالية بمؤتمر الأطراف في إطار التحضير لانتقال مسئوليات الرئاسة للجانب المصري.

ومن ناحية أخرى، عُقدت جلسة مُشاورات مع المستشار الخاص ومُساعد الأمين العام للأمم المُتحدة المعني بالعمل المُناخي "سيلوين هارت" والوفد المُرافق له، كما تم استقبال وفد إماراتي من فريق المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المُتحدة لتغير المُناخ.
 

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