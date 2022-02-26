الكرملين يتهم أوكرانيا بإحباط محاولة التواصل إلى هدنة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، خبرا عاجلا، حيث اتهم الكرملين أوكرانيا بإحباط إمكانية التواصل لهدنة برفضها بدء المفاوضات.

وأعلن أن الجيش الروسي استأنف عملياته العسكرية بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "بوتين أمر أمس بتعليق العملية العسكرية في أوكرانيا انتظارًا لبدء مباحثات مع كييف وبعد رفض الأخيرة استؤنفت العملية".