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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مطالبًا بوقف الحرب.. شيخ الأزهر: أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بوقف الحرب وتسوية النزاعات بين روسيا وأوكرانيا والاحتكام لصوت العقل.

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وكتب شيخ الأزهر عبر تويتر: لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار، أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين.


قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إنه في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها أوكرانيا، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشئونهم، يتم التواصل يوميًا مع بعثة الأزهر الشريف المتواجدة هناك للاطمئنان عليهم في ظل هذه الأحداث.

وأكد الأمين العام أن هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الظروف، خاصة أن هناك تواصلا من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.

وتقوم بعثة الأزهر الشريف في دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطي ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسي قطاع المعاهد الأزهرية.

 

شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية روسيا وأوكرانيا

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