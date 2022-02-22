شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذي يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

ويقدر فضيلة الإمام الأكبر، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التي تربط المملكة والأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.