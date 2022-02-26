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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: «اتقي شر من أحسنت إليه» مَثَل مُخالف لما أمر الله به

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المولى عز وجل يقول فى سورة آل عمران "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده"، مؤكدًا أنه إذا حدث النصرة من الله سبحانه وتعالى فلا أحد يغلبكم.

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وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو مخالف لكافة الحوادث، ويأمرنا أن نتعامل بالحسنى فيما بيننا، وأن يكون الأجر عنده.

وأكمل: "عندما تفعل الخير حتى مع إنسان لا يستحق من وجهة نظرك وقع أجرك على الله سبحانه وتعالى".

وناشد "الجندي" الجميع تذكر الله في القلوب عندما نقدم على فعل الخير، مضيفا "كل إحسان تفعله مع أحد فإنك تفعله مع الله عز وجل.. لوعاملنا الناس بمعاملاتها ما بقى أحد يفعل خير على وجه الأرض.


وأكمل: "أنا أرفض المثل الذى يقول اتقى شر من أحسنت إليه"، مشدداً على أن ذلك يخالف ما أمرنا به الله عز وجل، وتلي قوله تعالى:"وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، مؤكداً أن الإخلاص في التعامل بين البشر سيجعلنا ملائكة تسير على الأرض.

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون

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