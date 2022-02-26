مواليد برج الحوت .. أسرار لا تعرفها عنهم

يحتفل مواليد برج الحوت خلال هذه الفترة بعيد ميلادهم، وهم شخصيات يعشقون الرومانسية والفن ولديهم مشاعر إيجابية.

يُعرف مواليد برج الحوت بكونهم حساسين عاطفيًا وكرماء، وواعين عاطفيًا، تعتبر شخصيات برج الحوت من بين أكثر علامات الأبراج تعاطفاً، وسيبذلون جهوداً كبيرة لضمان سعادة من حولهم.

مواليد برج الحوت هم أيضًا مبدعون وخياليون، الحوت متعاطف وحساس لمشاعر الآخرين، هم أيضًا حالمون بالفطرة ويمكن إقناعهم بسهولة لمتابعة أهداف أو أفكار غير واقعية، حتى عندما يرى الآخرون أنه ينبغي عليهم اتباع طريق أكثر عقلانية.

وعلى الرغم من حقيقة أن الحوت سيبذل الكثير من الجهد لرعاية الآخرين ، إلا أنهم يجدون صعوبة في فهم المساعدة من الآخرين، يُعتقد أن برج الجدي والسرطان والأسد والثور هي أكثر العلامات المناسبة عاطفية للحوت.

الجوزاء والقوس هي العلامات الأقل توافقًا معها، غالبًا ما يكون تفانيهم ورغبتهم في إرضاء زوجاتهم بمثابة احتياج ، مما يجعل الأنواع المستقلة أكثر تشعر بالاختناق.

يولي أصدقاء وأقارب الحوت قيمة كبيرة لهم، لأنهم مخلصون لعائلاتهم وسيعطونهم الأولوية طوال حياتهم، كما يعشقون تجمعات العائلات الممتدة حيث يمكن للجميع الاستمتاع بصحبة بعضهم البعض.