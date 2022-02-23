في اعياد ميلادهم.. توقعات برج الحوت مهنيا وعاطفيا وصحيا

يحتفل مواليد برج الحوت بأعياد ميلادهم خلال الفترة من ١٩ فبراير إلى ٢٠ مارس، وهو آخر برج من الأبراج الإثنى عشر في دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، وقال محمد صبحي خبير الابراج إن في بدايه هذا العام مر برج الحوت بضغوط ماديه وعاطفيه وذلك بسبب تأثره بتراجع كوكبي الزهره وكوكب عطارد واقتران الشمس مع كوكب زحل في بيت وبال الشمس الدلو ممااثر بالسلب علي برج الحوت.



واضاف صبحي إن خلال هذه الفترة تتواجد الشمس مع كوكب المشتري في مدار الحوت مما يعطي دفعه قويه للحوت خلال هذه الفترة مما يعطيه حلول للمشاكل ماديه وعاطفيه مرت به منذ بدايه العام واليكم توقعات برج الحوت علي الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات برج الحوت عاطفيا



وأوضح محمد صبحي خبير الابراج أن مولود برج الحوت يبدأ هذا الشهر بايجاد حلول جذريه للخلافات والمشاكل التي حدثت مع الشريك وتبدء في دخول علاقه جديده ورائعه ولكن عليك الحذر من الانفعالات الغير المبرره والتي ستخلق لك تازم في العلاقه العاطفيه وعدم دخول اطراف في علاقتك العاطفيه مما يتسبب في فجوة كبيرة بينك وبين الشريك

توقعات برج الحوت مهنيا



وأوضح خبير الابراج محمد صبحي أن أصحاب هذا البرج سيكون عليهم التزمات ماديه كثيرة مما يجعلك تبذل جهد مضاعف للوصول للوفره الماليه وتنال تقدير ممن حولك في العمل ولكن احذر ممايحاولو افشالك ووضع العقبات لك في محيط العمل وان تكون اكثر وعي لما يحاك من حولك من بعض المحيطين بك في العمل

توقعات برج الحوت صحيا



وأوضح أن مولود هذا البرج يمر ببعض الضغوط النفسية التي يسببها الجهد المبذول في العمل مما ينعكس على صحتك بالسلب وعليك ان تاخذ قسط من الراحة واعاده الاهتمام بالاطعمه الصحيه والتمارين الرياضية لتجدد طاقتك وتستعيد عافيتك سريعا