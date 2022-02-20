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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

20 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج الحوت من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين  ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات  برج الحوت وكان أهمها ..

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة  قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة،  و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم  فإنهم يعانون أيضًا،  وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً تحالفك الحظوظ فترتفع المعنويات وتشعر بالارتياح وتلقى الدعم والتشجيع على كافة المستويات.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 20 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية متزنة ومحبة للجمال والتناسق. أنت أيضا عاطفي وحساس للغاية وتحتاج دائما لشخص من الجنس الآخر كي يشاركك الحياة.
 

نصيحة:

عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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