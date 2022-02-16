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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 16-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):
 

لن تكون بداية اليوم جيدة ، لكن تدريجيًا ستلاحظ تحسنًا في الموقف. سيكون اليوم يومًا مزدحمًا من وجهة نظر العمل ، ولكن من المحتمل أن تحصل على ثمار عملك الشاق.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

يعد اليوم ليس يومًا جيدًا لك من حيث المال. قد تضيع أموالك المكتسبة بصعوبة في أشياء غير مجدية. من الأفضل عدم القيام بأي عمل يتعلق بالمال على عجل. سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 إذا كنت تعاني من الربو فلن يكون اليوم يومًا جيدًا بالنسبة لك عند الحديث عن المال ، يمكن أن تؤدي زيادة النفقات غير الضرورية إلى أزمة مالية كبيرة عليك. في مثل هذه الحالة ، عليك التصرف بحكمة شديدة. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 


 تجنب الإنفاق دون تفكير. عند الحديث عن العمل ، قد يضطر الموظفون إلى مواجهة بعض التحديات الكبيرة. من الأفضل ألا تعتمد كثيرًا على الزملاء. اتخذ قراراتك المهمة بنفسك ، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر على العمل. 

 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

من المحتمل أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة لرجال الأعمال. قد يكون هناك نزاع مع زوجتك. ومع ذلك ، سرعان ما سيعود كل شيء إلى طبيعته بينكما. 
 

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 


 ستشعر عقليًا بالكثير من الضغط اليوم. في مثل هذه الحالة ، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع أفراد عائلتك. اقضِ بعض الوقت مع أحبائك ، ستشعر بالتأكيد بالراحة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

أنت بحاجة إلى المضي قدما بطريقة مخططة. من ناحية أخرى ، يمكن إكمال بعض الأعمال المهمة المعلقة للموظفين اليوم. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 بالحديث عن العمل ، سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لرجال الأعمال. قد تضطر إلى السفر دون داع. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

سوف تتنفس الصعداء اليوم. ستكون حالتك المالية جيدة. يمكنك أيضًا توفير الكثير اليوم. إذا كنت طالبًا ، فقد يكون هناك بعض العوائق في تعليمك اليوم.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

إذا كنت تبذل أي جهد للحصول على تعليم عالٍ ، فمن المحتمل أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لك.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 إذا كنت تبذل أي جهد للحصول على تعليم عالٍ ، فمن المحتمل أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لك.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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