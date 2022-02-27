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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زياد بهاء الدين: حديقة الأسماك مهمة للبيئة ولا مانع من تطويرها دون انتظار عائد تجاري

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الاسبق، عدم معارضته لفكرة تطوير حديقة الاسماك خاصة وأن هذه الحديقة من أقدم وأجمل وأهم الحدائق في مصر كلها حيث تستحق التطوير والتنظيف والتجديد الشامل، موضحا أن ما لفت نظره في الموضوع هو دخول الصندوق السيادي فى عملية التطوير.

وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن دخول الصندوق السيادي والحديث عن شركة استثمارية ستستغل المنطقة أثاره انتباه، لافتا إلى أن وزيرة التخطيط اتصلت به اليوم لتوضيح سبب تولي صندوق مصر السيادي تطوير حديقة الاسماك.

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، أن حديقة الاسماك قائمة على 20 فدان وهذه المساحة مهمة للغاية للحفاظ على البيئة، ومنذ أكثر من 20 عاما ترددت أخبار عن تحويل حديقة الاسماك إلى جراج، متابعا: "لا يوجد ما يمنع صرف مبالغ مالية على الحدائق والمتاحف دون انتظار عائد تجاري، وعندي ثقة كبيرة في الصندوق السيادي ولا أتمنى عدم تحويل حديقة الاسماك الى مشروع تجاري".

زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس الوزراء حديقة الأسماك رنامج حديث القاهرة الإعلامية كريمة عوض

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