نظر دعوى تطالب ببطلان انتخابات نادى الزهور .. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوي المقامة من إيهاب عبد العظيم، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الزهور التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضي، واختصمت الدعوي التى حملت رقم12928 لسنة 76 قضائية، وزير الرياضة بصفته .



يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق قبل إجراء الانتخابات برفض الدعوى المقامة من نفس المدعي إيهاب عبد العظيم، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم 8 أكتوبر الماضي.



يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت دعوى قضائية سابقة اخرى، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس نادي الزهور بإنشاء لجنة دينية.



قالت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، إنه لا صحة لما ورد في الدعوى بأن إنشاء لجنة دينية داخل نادي الزهور يتضمن تمييزا بين الدين الإسلامي أو المسيحي، وإنما يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها من جهات مسئولة بالدولة.



وأضافت المحكمة أنه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن نادي الزهور يمارس نشاطا دينيا مما يشكل تمييزا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل وزارة الرياضة لإبطال ذلك القرار قائما على سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوى.

