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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا: سنغلق أجواءنا أمام الخطوط الروسية.. ولدينا أحد أقوى جيوش أوروبا

لقاء سابق بين رئيسي
لقاء سابق بين رئيسي روسيا وفنلندا

أعلن سفير فنلندا لدى الولايات المتحدة، ميكو هاوتالا، مساء السبت، أن بلاده ستغلق أجواءها أمام الخطوط الجوية الروسية.

وقال السفير الفنلندي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، متباهياً بالجيش القوي لبلاده، إنه لا يرى "تهديداً مباشراً"، بعد تحذير مسؤول روسي القيام بعمل عسكرى اذا انضمت فنلندا، الدولة الاسكندنافية، إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فنلندا والسويد "ستواجهان بعض العواقب العسكرية والسياسية "إذا انضمتا" إلى الناتو.

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وقال السفير ميكو هوتالا: "لسنا في وضع يمكننا من الخوف بسبب تصريح واحد. لدينا واحد من أفضل الجيوش في أوروبا".
 

وأشار السفير الفنلندي إلى أن بلاده لطالما سمعت التهديدات الروسية بالرد في حال انضمت فنلندا إلى “الناتو”، قائلا:"لدينا دفاع قوي. لدينا شركاء دوليون جيدون حقا"، وتوقع أن الغزو الروسي لن يمتد إلى دول أوروبية أخرى.

فنلندا اوروبا سفير ميكو هاوتالا الناتو

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