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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا: نستعد لأزمة لاجئين محتملة جراء الوضع في أوكرانيا

صدى البلد

 قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إن بلادها تستعد لأزمة لاجئين محتملة بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.

وأضافت مارين - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البلاد، وفقًا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه من المحتمل أن نرى عددًا كبيرًا من اللاجئين قادمة من أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو - الذي كان على تواصل منتظم مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين - : "أعتقد الآن أن الأقنعة سقطت وبقي فقط وجه الحرب ظاهرًا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.

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