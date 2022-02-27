وسط الورود.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر تويتر بأحدث ظهور من لبنان

شاركت الفنانة، منة فضالي،جمهورها، بأحدث إطلالة لها، ونشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت منة فضالي وسط الجبال بإطلالة صباحية مشرقة،ووكتبت من خلال صورتها معلقة:"Bonjour".

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.