اليوم بالقاهرة.. ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

تختتم اليوم الأحد، فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة بمدينة القاهرة وبالتحديد صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

وتقام اليوم منافسات الفرق والتي يشارك بها 22 فريقًا، ثم توزيع الميداليات للفرق الفائزة.

وجنبت القرعة 10 منتخبات من المشاركة في الدور الأول وهم "أمريكا - فرنسا - روسيا - إيطاليا - هونج كونج - اليابان - ألمانيا - مصر - كندا - كوريا الجنوبية".

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع بلجيكا أمام المجر، فيما تلعب جورجيا مع بريطانيا، وتواجه البرازيل منتخب هولندا، وتلتقي أوكرانيا مع سنغافورة، وتلاقي بولندا نظيرتها النمسا، وأخيرًا تواجه إسبانيا منتخب الجزائر.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الكندي في دور ثمن النهائي في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

الجدير بالذكر، أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".