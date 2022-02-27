التعليم: انتظام الدراسة.. والمدارس ملتزمة بتعليمات تسجيل الغياب | صور

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، انتظام الدراسة في جميع مدارس الجمهورية مع بدء الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن العملية التعليمية تسير على أكمل وجه في جميع المدارس بحضور كامل من الطلاب والمعلمين ، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة منع انتشار فيروس كورونا والتي من ابرزها الالتزام بإرتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي والتباعد اللازم اثناء جلوس الطلاب في الفصول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن معدلات تسليم الكتب المدرسية في جميع المدارس عالية ، نافية وجود اي ازمات في تسليم الكتب في أي محافظة في مصر.

من جانبه ، توجه اليوم الدكتور سعيد عبدالله مدير عام ادارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة لـ مدرسة الزهراء الرسمية لغات لتفقد سير العملية التعليمية في المدرسة .

وحضر مدير عام ادارة الساحل التعليمية طابور الصباح ، ثم حرص على المرور على الفصول الدراسية ، وقد أثنى على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ، والتزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد فى طابور الصباح وداخل الفصول وتواجد الاشراف ، وتعاون الجميع مع الإدارة المدرسية مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة

وعلى جانب آخر .. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2021/2022.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إرسال تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تسجيل الحضور والغياب في المدارس بشكل رسمي ويومي وتفعيل عقوبات قانون التعليم على الطلاب المستمرين في الغياب بدون أعذار.

وقال وزير التربية والتعليم “إذا استمر الغياب غير المسبب أكثر من 15 يوما يتم حرمان الطالب من دخول الامتحانات في محاولة لاسترجاع الانضباط داخل المدارس مرة أخرى”.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أزمة وجود خلل في الانضباط الدراسي في المدارس موروثة من أعوام طويلة، مشيرا إلى أن هذا العام تحاول الوزارة إعادة الانضباط للمدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن المدارس مفتوحة والمدرسين موجودين ، ويتم التحقق من مسئولي الادارات والمديريات التعليمية من نسب حضور الطلاب في المدارس في جميع انحاء الجمهورية بشكل يومي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لاحظنا ان بعض الطلاب في صفوف دراسية معينة نسب حضورها غير منتظمة وذلك لأسباب تاريخية ليست وليدة اليوم ، فإلى حد بعيد تلاحظ ان الطلاب كلما زادت اعمارهم و إلتحقوا بصفوف دراسية اعلى كلما زادت ازمة عدم الانضباط المدرسي عند بعضهم ، وهذا يحتاج إلى تدخل اولياء الامور لتغييره بحث ابنائهم على ان وجودهم في المدارس حزء اساسي من التعلم وكذلك ممارسة الانشطة المدرسية فهي اساسية في تكوين شخصية الطالب.

1

2

3

4

5

6

7