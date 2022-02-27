امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ... كل ما تريد معرفته عن رسوم دخولها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، وذلك في اطار استعداداتها المبكرة لـ امتحانات الدبلومات الفنية المقرر انطلاقها في شهر مايو القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة تكون الرسوم كالتالي :

دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات : 15 جنيها رسم امتحانات عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى و 60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة ، و 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية ، و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والادوات الصغيرة

دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة 5 سنوات : 15 جنيها رسم امتحانات عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى و 60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة ، و248 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم ، و 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية ، و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والادوات الصغيرة ، و يسدد الطالب 50جنيها مقابــل استخــراج رقــم جلوس جديــد (بدل تالف / فاقــد) تورد لحساب صــندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

و يسدد الطالب رسم الامتحان والرسم الاضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب ، و حظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خـارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظرا تاما على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.



وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، والتي من المقرر ان تنطلق يوم 28 مايو 2022 بالنسبة للامتحانات التحريرية ، و14 مايو 2022 بالنسبة للامتحانات العملية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم :

ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات

المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب ، و85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة



المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب ، و85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنظومة الجدارات المهنية يشترط

لدخول الطالب التقييم النهائي ، اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث) كما

يشترط تحقيق نسبه الحضور المقررة طبقا لقانون التعلبم رقم 139 لسنة 1981

بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول

الطالب على 60 % على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع

(تخصص تصنيع غذائي) ومادة مشروع العمل (تخصص استصلاح أراضي

وميكنة زراعية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يجوز أن يؤدى الطالب الامتحان في غير اللجنة التي حددت له في بطاقة الاخطار برقم الجلوس، وفى حالة حدوث أية ظروف طارئة للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في ذات اليوم ، فعليه أن يقوم بإثبات ذلك ، وتقديم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان في الدور الثاني مع حصوله على الدرجة الفعلية في هذه المادة وذلك قبل إعلان النتيجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يسمح للطالب الراسـب في مادة دراسية أو أكثر أن يؤدى الامتحان في العام التالي مباشــرة في مواد رسوبه فقط في الدور الأول ، وتحتسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في مواد الرسوب مع احتفاظـه بدرجاتـه في باقي المواد التي سـبق له النجاح فيها ، ويعدل المجموع الكلى للدرجات طبقا لما حصل عليه في جميع المواد ويطبق عليه ما يطبق على الطالب المنتظم بالنسبة للدور الثاني في نفس العام