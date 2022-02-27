ديانا حداد تطرح فيديو كليب أغنية "سيد الحمقي"

في خطوة مغايرة ومختلفة، طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مجددة تعاونها اخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها باحساس كبير وجرأة أيضاً، قالت فيها:

ترجيتك معي تبقى وانا بتعب وانا بشقى

‎ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقى

‎على بالي ذكي تفهم وانك من البشر ارقى

‎ولكن خاب فيك الظن لانك سيد الحمقى

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المتضمن جرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.

وأبدت ديانا حداد ثقتها التامة بصديقتها المخرجة نهلة الفهد، مؤكدة أنها تستمتع بالعمل معها وأفكارها التصورية والاخراجية وتجددها المستمر، حيث تم تصوير العمل في فندق فيرساتشي دبي في يوم عمل وتصوير.

وطرحت ديانا حداد أغنية "سيد الحمقى" التي تأتي من اشراف حلمي بشير مدير أعمالها، عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات في موقع "اليوتيوب"، إلى جانب توفرها في منصة deezer المتخصص في عرض الأغنية.