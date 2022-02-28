نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

أثار محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة موجة كبيرة من الجدل بسبب انتقاده تصريحات الفنانة إلهام شاهين والتي علقت على تصريحاته بعدم قبول زوجته منة عرفة أداور جريئة ومشاهد ساخنة إلا أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين تدخل للرد على إساءة محمود المهدي .

أزمة إلهام شاهين وزوج منة عرفة

البداية كانت مع الفنانة إلهام شاهين والتى ظهرت فى أحد البرامج التليفزيونية وعلقت فيه على قرار منة عرفة وزوجها بعدم تقديم مشاهد جريئة أو مشاهد بها قبلات وهو الأمر الذى دفع إلهام شاهين لتعليق على هذا القرار قائلة: "إن من يضع شروطا بالفن فهو لا يعد ممثلا ومن الأفضل ألا يعمل أو يمتهن هذه المهنة.

كما ردت منة عرفة وقالت خلال استضافتها ببرنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "MBCمصر": "أحترم رأي إلهام شاهين، لما قالت اللى مش عايز يتباس ويشارك في مشاهد ساخنة وإغراء يقعد في البيت"، مضيفة: "ردى علي إلهام شاهين إن كل فنان عنده مبادئه والحاجات اللى مقتنع بيها ومؤمن بيها، وهي عندها مبادئها واللى مؤمنة بيها، أنا مش بقول قال الله وقال الرسول، ولكن مش لازم أعمل إغراء علشان أبقى فنانة زيها".

وعن حدودها التي سبقت وأن أعلنت عنها، قالت: "مش بحب البس هوت شورت وانا بمثل، وأرفض مشاهد البوس عشان في المستقبل نظرات ولادي متضايقنيش".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد أشرف زكي على هجوم محمود المهدي على إلهام شاهين من خلال الفيديوجراف التالي.