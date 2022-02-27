شاب يترك منزله ويستجدي الماره برمسيس بعد خلاف مع والده

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تلتمس خلاله تقديم المساعدة لشاب يقوم بإستجداء المارة بمنطقة الأزبكية بالقاهرة٠

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات إلتمست خلاله مساعدة شاب متواجد بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة يرتدى ملابس خفيفة ورثة وعدم تجاوبه مع الأشخاص.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ والتوصل للشاب سن 21 "بدون عمل" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وتبين قيامه بإستجداء المارة بمنطقة وسط المدينة.

بمناقشته قرر بتركه مسكن أهليته لوجود خلافات مع والده، وأنه يقوم بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة لتحقيق عائد مادى يساعده على الإنفاق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.